Procreazione assistita all' ospedale Versilia | In vent' anni nati 3400 bambini

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il centro offre un servizio completo alla coppia infertile in campo ginecologico e andrologico per tutto l'iter diagnostico - terapeutico

La Consulta stabilisce che solo la donna può decidere dell'embrione. Ma è, come al solito, una decisione che non tiene conto del ruolo dell'uomo

Il centro offre un servizio completo alla coppia infertile in campo ginecologico e andrologico per tutto l'iter diagnostico - terapeutico... il luogo del parto, le caratteristiche delle madri, la gravidanza, il parto, il neonato e le tecniche dimedicalmente. L' 89,0% dei parti è avvenuto negli Istituti di cura ...

Procreazione assistita all'ospedale Versilia: “In vent'anni nati 3400 ... LA NAZIONE

Cresce la procreazione medicalmente assistita: fa nascere il 4% dei bambini la Repubblica

Il centro offre un servizio completo alla coppia infertile in campo ginecologico e andrologico per tutto l'iter diagnostico-terapeutico ...Convegno all’hotel Astor di Viareggio per celebrare l’anniversario di un centro di eccellenza e di riferimento per tutta l'area vasta ...