Processo Regeni | genitori | “Decisione Consulta dà dignità a Giulio”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Siamo qua con un pronunciamento importante della Corte Costituzionale, unache dà. La bilancia della giustizia si è riequilibrata. Più volte è stato detto al nostro legale ‘fermali’ ma noi abbiamo resistito, insieme al popolo giallo”. Così Paola e Claudio,diil ricercatore sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016 nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’ Ordine nazionale dei giornalisti a Roma dopo ladellache ha sbloccato ila carico di quattro 007 egiziani. “Siamo qui per esprimere la soddisfazione per questo passo importante. Dopo questi 92 mesi ci sembra di essere giunti a un punto importante: ci auguriamo un ...

Abbiamo sempre detto che quel processo si deve fare, quel processo finalmente si farà e noi continueremo a chiedere accanto a loro verità e giustizia per Giulio", le parole di Elly Schlein

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha partecipato alla conferenza stampa sul processo Giulio Regeni organizzata presso la sede dell'Ordine dei giornalisti. La frase più forte della conferenza stampa che esamina il via libera della Corte Costituzionale al processo per gli imputati dell'omicidio di Giulio Regeni viene pronunciata dal legale della famiglia