Probabili formazioni Serie A 6-8 ottobre | titolari | infortunati | diffidati e possibili novità Fantacalcio

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) LaA 2023/2024 è pronta a ritornare nel corso di questo weekend. La massimaitaliana, tra oggi, venerdì 6e domenica 8, vedrà impegnate le ventiche stanno prendendo parte a questo campionato. Tantissime sfide interessanti in quello che sarà l’ottavo turno. A partire da Empoli-Udinese che, in data odierna a partire dalle 18.30, aprirà le danze, passando per Inter-Bologna di domani. Non va dimenticata Juventus-Torino piuttosto che Genoa-Milan. Occhio anche a Lazio-Atalanta, Cagliari-Roma e al Napoli, che aprirà le porte del Maradona alla Fiorentina. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Assieme allaA tornerà anche il fantasy game più amato dagli italiani: tornerà anche il ...