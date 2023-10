Principe di Linguaglossa | la modella Tanya Yashchanka accusata di circonvenzione d' incapace | Rubati milioni

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La denuncia Inoltre, come scrive il Corriere della Sera, nel periodo successivo alla denuncia, l'indagata avrebbe anche movimentato in soli sei giorni (dal 17 al 23 gennaio) 13 assegni per quasi 1,2 ...

Leggi Anche Favola finita in denuncia, ilBonanno Didifende Tanya: 'Non mi ha manipolato' La difesa Bonanno di, come sostiene una perizia, è affetto da 'un ...Per circa due anni ildiGiacomo Bonanno è stato fidanzato con la bella modella e influencer bielorussa Tatsiana Yashchanka , un'unione che non è mai stata vista di buon occhio dall'opinione pubblica. ...

Tatsiana Yashchanka la modella e l'accusa di aver sottratto al principe auto, braccialetti, borse. Verifiche su 13 assegni Corriere Roma

Come ha fatto Tania Yashchanka a prosciugare il patrimonio del ... Fanpage.it

Accusata di circonvezione di incapace ai danni del principe 52enne Giacomo Bonanno di Linguaglossa, la modella bielorussa Tatsiana Yashchanka non ci sta e si difende: «Non ...Rompe il silenzio Tatsiana Yashchanka, la modella bielorussa accusata di circonvenzione di incapace nei confronti del principe 52enne Giacomo Bonanno di Linguaglossa.«Non sono ...