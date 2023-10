Prevenzione tumori seno | lunedì 9 ottobre la Camera si illumina di rosa

(Di venerdì 6 ottobre 2023) ROMA – Anche ladei Deputati aderisce all’iniziativa del “Mese internazionale delladeidel”, prevista per il prossimo. Pertanto, fa sapere una breve nota, la facciata di Montecitorio verràta dal colorea partire dalle ore 20 die fino alle ore 1:00 di martedì 10. L'articolo L'Opinionista.

È giunta al sesto anno la Carovana della prevenzione" di Komen Italia, promossa anche quest'anno da Autostrade per l'Italia. A Napoli , presso la sede ...

Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Con Mara Venier nel ruolo di madrina, il primo di ottobre prende il via in Italia la “Breast Cancer Campaign”, la ...

“Avvertiamo tutti i passeggeri che sta per partire la tredicesima edizione di Frecciarosa. La prevenzione viaggia in treno“. Torna infatti la ...

'Avvertiamo tutti i passeggeri che sta per partire la tredicesima edizione di Frecciarosa. La prevenzione viaggia in treno'. Torna infatti ...

" CardioRace è stata una straordinaria occasione per permettere a tutti i cittadini - oltre che a partecipare a una gara di corsa - di poter eseguire ...

Al momento risulta accertata la relazione con infarti, ischemie,ai polmoni e patologie ... con l'obiettivo di agire nel campo dellae anche, concretamente, con l'adozione di misure ......del principio di riduzione del rischio possa accompagnare le politiche per ladel fumo. ... past primario oncologo Istituto Nazionaledi Aviano.

Nel mese della prevenzione dei tumori del seno la FIGC è al fianco ... FIGC

La carovana della prevenzione Komen fa tappa a Roma con ... Dire

VITERBO- Nei bar aderenti in tutto il territorio della Tuscia, ad ogni donna che ordinerà un caffè, verranno consegnate una penna brandizzata e la brochure informativa del percorso senologico della As ...nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Dopo l’appuntamento a Napoli di settembre, l’iniziativa torna nella Capitale per proseguire il percorso di sensibilizzazione, con un programma ...