Prevenzione stradale | al via un mese di controlli intensivi nei fine settimana

(Di venerdì 6 ottobre 2023) SICUREZZA. ?Dalla notte di venerdì 6 ottobre anche nella Bergamasca la poliziain azione, soprattutto nei pressi dei locali della movida. Attività organizzata in vista della «Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada» del 19 novembre. In campo anche la polizia locale di Seriate, Osio Sotto, Martinengo e Dalmine e personale della questura.

... oltre agli appuntamenti di educazioneall'interno delle scuole, gli agenti bolognesi ... nell'ambito di "Datti una mossa", la giornata diorganizzata da AUSL, la Polizia Locale ..."Le famiglie facciano" contro le truffe agli anziani: è questo l'appello lanciato attraverso i giornalisti dal ...di euro) per "risolvere problemi" derivanti da un incidenteche ha ...

Prevenzione stradale: al via un mese di controlli intensivi nei fine ... L'Eco di Bergamo

Alcol e droghe: al via maxi campagna di prevenzione stradale CremonaOggi

La Polizia Stradale impegnata in una campagna di prevenzione ed educazione alla guida sicura su tutto il territorio nazionale...(Fonte: Polizia di Stato - News archiviata in #TeleradioNews il tuo si ...LECCE (ITALPRESS) – Lecce e Sassuolo giocano a viso aperto e alla fine esce un pareggio al Via del Mare. Protagonista assoluto è però Andrea Consigli, che in almeno quattro occasioni evita il gol dei ...