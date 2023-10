Preolimpico volley maschile 2023 | l’Italia torna alla vittoria | 3-0 sofferto all’Iran

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dopo la sconfitta incassata in quattro set contro la Germania,al successo nel torneodie lo fa battendo in tre parziali l’Iran.importante per gli azzurri di Fefé De Giorgi, che si riscattano e mandano al tappeto gli avversari al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, in Brasile, con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-22, 25-23).riprende così la sua corsa verso la carta olimpica per Parigi 2024 e approccia al meglio gli ultimi due impegni. Michieletto e compagni torneranno in campo domani per sfidare Cuba, un match da vincere a tutti i costi prima di giocarsi il tutto per tutto all’ultima contro il Brasile. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA ITALIA-CUBA DI DOMANI E SU CHE CANALE VEDERLA 5-1 MURO DI SANGUINETTI SU VALIZADEH! Time-out per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA ITALIA-CUBA DI DOMANI E SU CHE CANALE VEDERLA 12-6 Nasri attacca DIRETTA mente in rete. Time-out ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA ITALIA-CUBA DI DOMANI E SU CHE CANALE VEDERLA 20-19 ACEEEEE DI MOSCA! Che ingresso per ...

La diretta testuale live di Italia - Iran , partita della Pool A del torneodimaschile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo la sconfitta incassata in quattro set contro la Germania, ...L' Italvolley di De Giorgi torna in campo per il quinto match della Pool A per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Dopo il duro ko contro la Germania, gli azzurri sfidano l' Iran per ...

L’Italia si rialza: battuto 3-0 l’Iran Sky Sport

Ekaterina Antropova in un'intervista alla Gazzetta dello Sport si è espressa così sulla possibile convivenza con Paola Egonu nella Nazionale azzurra: "Non dico mai di no alla possibilità di giocare da ...Italia-Iran, valida per la quinta giornata del Pool A al Preolimpico in Brasile, si gioca oggi venerdì 6 ottobre alle 18:30 ore italiane ...