Preolimpico di Volley Maschile | l’Italia vince con l’Iran e riapre il Torneo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Rio de Janeiro – L’Italtorna are. Dopo la battuta d’arresto con al Germania (leggi qui), gli Azzurri di Fefè de Giorgi hanno conquistato la quarta vittoria neldi qualificazione ai Giochi Olimpici, battendo3-0 (25-22, 25-22, 25-23). Il ct De Giorgi ha cambiato qualcosa nella formazione iniziale inserendo Sbertoli al posto di Giannelli in palleggio e Rinaldi al posto di Lavia come schiacciatore. Per il resto solito schieramento con Romanò opposto, Michieletto altro martello, Galassi e Sanguinetti centrali, Balaso libero., che ne frattempo ha dovuto fare i conti con le dimissioni del suo commissario tecnico Behrouz Ataei e che dunque sarà guidato dal suo vice Alireza Toko Kian, è stato schierato con Javad in palleggio, Kazemi opposto, Jelveh e Mohammad centrali, ...

L'Italia torna in pista. Dopo il brutto scivolone contro la Germania, gli azzurri superano l'Iran 3 - 0 (25 - 22, 25 - 22, 25 - 23) nel quinto round del torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di ...Ferdinando De Giorgi , ct dell'Italvolley, ha commentato la vittoria per 3 - 0 ai danni dell'Iran nel2023 di scena in Brasile: ' I nostri avversari non hanno mai mollato e hanno giocato come pensavamo. Noi siamo stati molto bravi, specialmente in battuta e a muro, riuscendo a fare la ...

