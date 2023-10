Premio Nobel per la pace | assegnato a Narges Mohammadi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nel segno di Nelson Mandela e di tutti coloro che lo hanno preceduto e seguito. Ilper la2023 ha ricevuto la sua assegnazione, e l’Accademia di Svezia ha premiato l’attivista iraniana per i diritti delle donne,. La donna è vice-presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani. Nel 2016, è stata arrestata dalle autorità locali e tutt’oggi si trova ancora in prigione. Ad oggi, è ancora detenuta nel carcere di Evin. Il comitato per ilper la, oltre ad assegnarle il, ha espresso l’auspicio che l’Iran la rilasci.“Ille è stato conferito per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e per i suoi sforzi nella promozione dei diritti umani e ...

