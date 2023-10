Premio Nobel per la Pace assegnato a Narges Mohammadi | Condannata a 31 anni | l' Iran la liberi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) 'Enormi costi personali per la sua lotta' - Il comitato per ilha affermato che 'la coraggiosa lotta diha comportato enormi costi personali. Il regimeiano l'ha arrestata ...

'Enormi costi personali per la sua lotta' - Il comitato per ilha affermato che 'la coraggiosa lotta di Narges Mohammadi ha comportato enormi costi personali. Il regime iraniano l'ha arrestata 13 volte, condannata cinque volte per un totale di 31 anni di ...Ilper la Pace 2023 è stato assegnato dall'Accademia di Svezia all'attivista iraniana per i diritti delle donne Narges Mohammadi.

Il Premio Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato all'attivista iraniana per i diritti umani Narges Mohammadi.La 51enne, giornalista, è stata premiata per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran. Attualmente si trova in carcere ...