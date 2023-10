Premio Nobel per la Pace alla detenuta iraniana Narges Mohammadi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilper la2023 va all’attivistaper i diritti delle donne, 51 anni. Lo ha stabilito il 6 ottobre il Comitato norvegese che assegna questo prestigioso riconoscimento. Vice presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani, imprigionata dalle autorità iraniane dal maggio 2016,è ancora in prigione. Il Comitato delafferma che ha ricevuto ilper la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran. E per i suoi sforzi nella promozione dei diritti umani e della libertà per tutti. “La coraggiosa lotta diha comportato enormi costi personali“ ha dichiarato il Comitato. “Il regime iraniano l’ha arrestata 13 volte, ...

PUBBLICITÀ Il mondo applaude Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la Pace di quest'anno. L'attivista iraniana è vicedirettrice del Centro per i difensori dei diritti umani in Iran. Considerata una delle più importanti attiviste per i diritti umani

"Canteremo insieme le canzoni della vittoria": le parole di Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2023 prima di essere arrestata per l'ultima volta. L'attivista riceverà il premio ...Il comitato di Oslo per il Premio Nobel per la Pace ha deciso di premiare a Nurges Mohammadi per le sue lotte in Iran ...