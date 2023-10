Premio Nobel per la Pace 2023 assegnato all’attivista iraniana Narges Mohammadi Imprigionata dalle autorità di Teheran nel 2016 | è ancora in carcere

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilper ladelva all'per "la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran". Lo ha annunciato la presidente della commissione deldi Oslo, sottolineando che la lotta della 51enne attivista e giornalistaè portata avanti "a fronte di un'enorme sofferenza", ricordano le sue tante condanne e che "mentre ora parliamo è detenuta in". L'articolo .

Una guida essenziale per imparare a conoscere il (fino ad oggi) poco noto autore norvegese, da molti definito come il nuovo Samuel Beckett.

Il Comitato norvegese per il nobel ha deciso di assegnare il Premio nobel per la pace 2023 a Narges Mohammadi per la sua lotta contro l’oppressione ...

... formato da cinque componenti scelti dal parlamento norvegese L'attivista iraniana Narges Mohammadi è la vincitrice del 131esimoper la pace "per la sua lotta contro l'oppressione delle ...Ilalla 51enne attivista e giornalista per "la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran" Ilper la pace del 2023 va all'iraniana Narges Mohammadi per "la sua lotta contro l'...

Narges Mohammadi ha vinto il Nobel per la Pace 2023. Narges Mohammadi nata a Zanjan è un’attivista iraniana, vice-presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani imprigionata dalle autorità ...Per capire la personalità e l’arte del nuovo premio Nobel per la Letteratura, il norvegese Jon Fosse, Moira Bubola ha contattato, ad Oslo dove Vive, la traduttrice della sua opera più recente - “ ...