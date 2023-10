Premi alla Carriera SIEDAS 2023 | ecco i vincitori

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Per la Sezione Diritto saràato Marco Ricolfi, per la Sezione Arti Ugo Nespolo, per la Sezione Spettacolo Arturo Brachetti TORINO – Proseguono i preparativi per la VIII Assemblea Nazionale, Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, che quest’anno si svolgerà a Torino nei giorni 13, 14 e 15 Ottobrepresso la Sala delle Feste di Palazzo Madama. Sono stati resi noti i nomi di coloro che riceveranno i, tributi che annualmente vengono consegnati a personalità che si sono distinte per particolari meriti in ambito culturale. Per la Sezione Diritto saràato Marco Ricolfi, per la Sezione Arti saràato Ugo Nespolo mentre per la Sezione ...