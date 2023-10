Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino | nota ufficiale di Mediaset | “Dopo un mese | ecco la decisione”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023), poco più di unesattol’inizio della sua avventura arompe il silenzio con un comunicato. Della possibile chiusura del programma si è parlato e non poco. Nelle scorse ore il sito Dagospia e in particolare il giornalista Giuseppe Candela avevano scritto di possibili scossoni a. Sulla questione era intervenuto anche il potente agente Lucio Presta: “Vorrei rasserenare Dagospia che5 non cambierà conduzione che resterà a”. >“Io ho paura di te”. GF, Rosy Chin col terrore negli occhi davanti all’altra concorrente: “Cose che fanno molto male”. Pubblico scioccato E ancora: “Se ne faccia ...