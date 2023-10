Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso batte Myrta Merlino | i dati

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Elodie, la pop star che fa ballare il corpo e la mente con il suo nuovo club tape, Red LightUsata l’intelligenza artificiale per creare una truffa con il volto di Mara Venier, attenzione ecco la denunciaAntonella Fiordelisi presenta i nuovi a anelli della Collezione ‘The Queen Scacco Matto’ per un look elegante ed esclusivo Confronto fra: l’analisi degli ascolti tv fatti registrare nell’attuale e nella scorsa edizione di5:NON EGUAGLIA. E SUI SOCIAL E’ BUFERA- Nonostante i vertici Mediaset si dicano pienamente soddisfatti dinel suo primo mese al timone di ...