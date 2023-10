Polo logistico | Franza | “Territorio pronto ad agire | non ci fermeremo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il tempo stringe e non si possono più perdere giorni preziosi per lo sviluppo di un’area che, per la sua centralità, è un’opera strategica non solo per la provincia di Avellino, ma per tutto ilcampano. Siamo in corsa e non accetteremo che qualcuno ci dica ancora di aspettare”. E’ quanto affermato dal sindaco di Ariano Irpino nonchè coordinatore politico del Masterplan delle Valle Ufita, Enrico. “Ariano come comune capofila si è fatto portavoce di un appello che fa seguito al documento sottoscritto da tutti i 28 Sindaci dell’Area Vasta della Valle Ufita che reclamano un principio di leale collaborazione tra il governo nazionale, la regione Campania e le autonomie locali. Si richiede un incontro presso il ministero delle infrastrutture ed affrontare con serietà il tema del...