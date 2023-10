Max Verstappen non lascia scampo ai suoi avversari e domina le qualifiche di Lusail conquistando la pole position per il Gran Premio del Qatar 2023, ...

Andate in archivio le qualifiche del GP del Qatar , round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Lusail si è tenuto un time-attack in un ...

Max Verstappen su Red Bull partirà dalla pole position nel gran premio del Qatar di F1, in programma domenica sul circuito di Losail. In prima fila, ...

Tempi cancellati a qualifiche terminate per i due piloti della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, che avevano chiuso la Q3 con il secondo e il quarto tempo. Confermata ladi Max, guadagna due posizioni la Ferrari di Charles Leclerc che partirà in terza fila con il quinto tempo. In prima fila accanto all'olandese partirà la Mercedes di George Russell. . ...20.08 F1,Gp Qatar:ina Losail Sarà l'olandese Maxa partire innel Gp del Qatar a Losail. Il pilota della Red Bull, a un soffio dal terzo titolo di fila, domenica sarà in prima fila con ...

Pole Verstappen in Qatar, Leclerc quinto in griglia La Provincia di Cremona e Crema

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Max Verstappen su Red Bull partirà dalla pole position nel gran premio del Qatar di F1, in programma domenica sul circuito ...LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Il weekend di Losail che potrebbe consegnargli aritmeticamente il terzo titolo mondiale di fila con largo anticipo ...