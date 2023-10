Pogba ora guadagnerà 42mila euro l' anno | alla Juventus non conviene la rescissione Gazzetta

Di nuovo positivo al testosterone È positivo, pure dalla controanalisi , al testosterone, Paul Pogba . Il calciatore della Juve, dopo in controlla a ...

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha parlato anche della...

...Allegri ha parlato anche della positività di Paulalle controanalisi: 'Non sapevo della conferma della positività. Dispiace. Attendiamo l'esito di quello che sarà il continuo. Commentare...Le conseguenze di quanto accaduto sono vantaggiose per la Juventus, come riportato anche da Gazzetta: 'Fino allo stop,era il più pagato della rosa con i suoi 8 milioni netti più 2 di bonus. ...

È arrivato l'esito delle controanalisi per la positività al testosterone del francese, sottoposto al test sulla gara del 20 agosto ...Milano, 6 ott. (askanews) - Paul Pogba è ufficialmente positivo al testosterone: le controanalisi sul campione B svolte al laboratorio romano dell'Acqua Acetosa hanno dato infatti esito positivo, così ...