Pogba | confermata la positività al testosterone per il calciatore della Juventus

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Le controanalisi svolte a Roma presso il laboratorio olimpico dell’Acqua Acetosa - secondo quanto apprende l’ANSA da ambienti calcistici - hanno confermato laaldi Paul, emersa già lo scorso 11 settembre a seguito di un controllo effettuato in occasione del match tra Udinese ealla prima giornata del campionato di Serie A in corso. Ila seguito...

Il Tribunale Nazionale Antidoping avvierà quindi un procedimento nei suoi confronti che potrebbe terminare con una lunga ...Juventus, controanalisi: ecco gli scenariIn caso dipositività, il giocatore potrebbe essere interrogato dopo l'invio delle memorie difensive dei suoi legali e il caso finirebbe al ...

UFFICIALE - Pogba, confermata la positività al testosterone Tutto Juve

Juventus, le controanalisi di Pogba: confermata la positività Fantacalcio ®

Confermata la positività di Paul Pogba. E' infatti arrivato il risultato delle controanalisi, effettuate nella giornata di ieri, con il francese che era stato fermato in via cautelare lo scorso 11 ...Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Come sta la squadra "Vlahovic e Chiesa non ...