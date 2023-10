Poeti mistici | musica e canti dell’antica Persia nelle corde di Farzaneh Joorabchi

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Domani, sabato 7, alle 19, nella sede dell’associazione culturale “Le Tarme” a Brattirò, concerto dell’artista iraniana (cantante e musicista)che ha scelto di vivere parte della sua esistenza a Ferruzzano superiore, borgo abbandonato dove vivono 2 famiglie, dove ha scoperto il genius loci della sua ispirazione spirituale per il fascino arcano ed evocativo del luogo, coniugando l’antica tradizione misticana (quella sufi dei darvischi) con le tradizioni popolari calabresi che si portano dentro la ritualità, come la tarantella. Dall’Iran alla Calabria. Dai venti milioni di abitanti di Teheran ai 5 di Ferruzzano. Consi compie questo viaggio tra due estremi che si toccano attraverso l’amore per la, per il canto, per la poesia ...