Pimenta | «Mkhitaryan è felice all’Inter Le sue performance dicono questo»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Rafaela, agente di Henrikh, ha parlato del centrocampista armeno in scadenza di contratto con l’Inter a giugno 2024.– Queste le parole di Rafaela, agente di Henrikh, a SportItalia sul centrocampista, in scadenza di contratto con l’Inter a giugno 2024. «Di contratto non parliamo – si legge su SportItalia.com –, lui sta facendo quello che deve fare. Come ho detto in passato, mi sembra che più invecchia e più diventi forte. Come dite in Italia: una roba da matti,rendimento che sta avendo (ride, n.d.r.). Lo vedo veramente in crescita costante, nonostante i 34 anni». «Henrikh – ha aggiunto la procuratrice – sta fa capire come lo stile di vita di un calciatore e la sua professionalità contino e gli stiano allungando la ...