Pietro Orlandi insiste | “Il Vaticano sa tutto In due audio su WhatsApp c’è la verità su Emanuela”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Inizierà in Aula al Senato martedì 10 ottobre alle 16.30 l’esame per l’istituzione della Commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta,per la scomparsa die Mirella Gregori. Dopo il voto della Camera quello di palazzo Madama costituirà il via libera definitivo alla Commissione, che sarà formata da 20 deputati e 20 senatori. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo come riferito in Aula dal presidente di turno Mariolina Castellone. LEGGI ANCHE, nuova rivelazione: "Due persone vicine a Papa Francesco sanno lasu, possibile svolta: spunta la pista "familiare" su uno zio molestatore Proprio in queste ore a ilGiornale.it...