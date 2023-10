Pietrelcina | premio ‘Padre Pio’ per il regista di ‘Grazie Michele’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa cerimonia, della XXII edizione del “internazionale Padre Pio da”, organizzata dall’associazione Amici e Araldi di Padre Pio, si terrà sabato 7 ottobre 2023, con inizio alle ore 18:00, nel Palavetro sito in Viale Cappuccini, a nell’antico borgo medievale dove è nato il Santo più amato e conosciuto al mondo, Padre Pio. Il tema conduttore di questa XXII edizione sarà: La disabilità una ricchezza per tutti. “Un’espressione presa da Papa Francesco che ci aiuta a riflettere – sottolinea Simone Crovella, Direttore dell’Ente– anche laddove ci sono diversità che sono molto dolorose perché hanno radice da patologie gravi. Fanno paura, ma sono nello stesso tempo una sfida a migliorarci come persone, a sentirci figli dello stesso Padre celeste accogliendo tutti come fratelli e a farsi ...