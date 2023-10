Picchiato nel suo studio | grave un medico | c’è un fermo

Picchiato ed investito per un rimprovero in strada, possibile svolta nelle indagini da parte delle forze dell’ordine: gli ultimi aggiornamenti Il ...

Secondo quanto riportano i quotidiani del gruppo Caltagirone ( Il Messaggero, Il Gazzettino e Leggo ), su di lui penderebbero dei fascicoli per ...

Notte da incubo per Donnarumma e la fidanzata, aggrediti e rapinati in casa. Vediamo cosa è successo. Leggi tutto Parigi, paura per Donnarumma e la ...