Piazza Garibaldi | incidente stradale | morto uomo alla guida di un’auto

Leggi su 2anews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La vetturata dvittima si è schiantata, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro il piedistallo della statua che sorge al centro di, a Napoli. Un graveè avvenuto all’alba di oggi ina Napoli. Un, che erain un’utilitaria, è