Peste suina e cinghiali | i conti non tornano | la malattia prolifera negli allevamenti intensivi L’esperto | “Ecco perché abbatterli non serve”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il piano, ribattezzato “libera caccia”, è stato approvato durante l’estate dal governo Meloni e ha come scopo quello di abbattere, nel quinquennio 2023-2028, 600mila. Dietro al decreto del ministero dell’Ambiente – ispirato da Coldiretti – ci sarebbe la volontà di eradicare laafricana (Psa). Il problema, però, è che a distanza di poche settimane inon. I dati attualmente a disposizione, da Nord a Sud, raccontano un’altra storia: la Psa si è diffusa – e stando – quasi esclusivamente all’interno deglidi suini. E gli animali selvatici c’entrano così poco che viene da chiedersi se i necessari ristori, destinati agli allevatori i cui capi sono stati abbattuti in questi giorni, e i fondi ...

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Trovo paradossale che le critiche su temi come quelli del comitato tecnico faunistico-venatorio, sulla Peste suina , ...

Per limitare il contagio in corso da quest'estate sono stati abbattuti oltre 34mila suini negli allevamenti della zona, anche in via preventiva

Oltre 19 milioni di euro per sostenere la filiera suinicola colpita dalla Psa, la Peste suina Africana. "Nelle scorse ore ho firmato il decreto che ...

“Il primo ottobre è scattato il piano nazionale definito dal commissario straordinario per affrontare l’emergenza della Peste suina , ma in Lombardia ...

Milano , 5 ott.(Adnkronos) - Una mani festazione alla quale sono attese persone provenienti d tutta Italia, per protestare contro la gestione del caso ...

Nelle ultime settimane laafricana (Psa), malattia virale che colpisce suini e cinghiali selvatici, sta tornando a preoccupare molti Paesi europei, tra cui l'Italia. In Lombardia, in cui l'epidemia si è diffusa ...La manifestazione è stata annunciata a seguito dei fatti avvenuti lo scorso 20 settembre nel rifugio Cuori Liberi a Sairano (Pavia), dove 9 maiali, venuti in contatto col virus della...

L'abbattimento di 9 maiali affetti da peste suina nel rifugio Cuori Liberi e lo sgombero degli attivisti sono solo la scintilla di una mobilitazione più ampia, che sarà in piazza sabato 7 ottobre ...Sabato 7 ottobre a Milano sono attese alcune migliaia di persone da tutta Italia per la manifestazione nazionale "Giù le mani dai santuari", promossa dalla rete dei Santuari di animali liberi in Itali ...