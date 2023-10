Perugia avanti in Coppa. Monterosi battuto in rimonta

Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Pescara , gara valida per la 2a giornata di Serie C, girone B. In qualità di inviati dallo stadio Renato ...

Si sta per completare il quadro delle qualificate al secondo turno della Coppa Italia di Serie C con i match del giovedì pomeriggio che hanno ...

I biancorossi vanno sotto al 6', il pareggio è di Torrasi, Vulikic fa 2 - 1. Nella ripresa chiude Lisi dal dischetto. Abibi si riscatta dopo l'avvio ...... Enea Paladino " che ho portatofin dal 2009, prima come consigliere comunale e provinciale. ... e ringrazio la Provincia di, che finanzierà con 365mila euro la realizzazione di una ...

Nodo di Perugia: “si va avanti nonostante le criticità” PerugiaComunica

Ascensore Perugia via Manzoni-via Bixio: un altro passo avanti LA NAZIONE

PERUGIA - Petardo lanciato in campo, portiere stordito, denuncia, processo, condanna in primo grado. Ma poi, in Appello, assolto perché il lancio di quel petardo è avvenuto per ...CITERNA – Per i lavori sulla strada provinciale 100, una delle più pericolose di tutto il territorio teatro di numerosi incidenti mortali, è stato stanziato un finanziamento regionale di 500mila euro, ...