Perché Pamela Prati si copre sempre il collo in tv

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 6 ottobre 2023)più bella a 64 anni. Superato lo scandalo Mark Caltagirone, la showgirl ha ripreso in mano le redini della sua carriera, prima partecipando al Grande Fratello Vip poi a Tale e Quale Show. In entrambi i programmi tv non è sfuggito ai telespettatori più attenti un dettaglio dello stile della: l'ex primadonna del Bagaglinoilcon collane e foulard. Secondo qualcuno sarebbe un modo per nascondere la sua vera età visto che ile le mani sono le uniche parti del corpo che non possono essere ritoccate con la chirurgia estetica per contrastare i segni del tempo che passa. È risaputo infatti che ilmostra rughe e imperfezioni di una persona, al di là di lifting e ...