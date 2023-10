Perché nello scontro tra telco e Ott serve puntare su tecnologia e mediazione dell' Ue

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La lettera di 20 amministratori delegatie principalieuropee non è passata inosservata. Il mittente era importante, il destinatario - l’Ue – ancora di più e l’oggetto decisamente scottante. Non è un climax per attirare l’attenzione, quella è già troppo altra e ha messo di fronte le due partia barricata: gli operatori telefonici e gli Ott, ovvero le società over the top che forniscono, attraverso la rete internet, servizi, contenuti (soprattutto video) e applicazioni di ogni tipo. Ancora una volta stiamo parlando’eterna lotta tra chi si prende cura’infrastruttura e tra chi veicola i contenuti creati dagli utenti. A “ComoLake2023”, la kermesse che ha l’ambizione di far incontrare e confrontare i decisori politici e aziendali, ieri pomeriggio è scoppiata la “tempesta perfetta”: ...