“Perché lo hanno fatto uscire” Grande Fratello | colpo di scena notturno | fuori il concorrente

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Un grandiha destabilizzato i telespettatori ma soprattutto i concorrenti del GF 2023. Come era previsto, il televoto ha eletto il preferito dello spiato appartamento di Cinecittà ovvero la stradiscussa Beatrice Luzzi. Poi è toccato a lei dare il via ad una votazione a scopo eliminatorio. Chi è stato eliminato? A fare una vera e propria scoperta nel corso dell’ottava puntata sono stati gli inquilini. Praticamente tutti sono schierati contro Beatrice Luzzi e credevano che il pubblico fosse della stessa idea. Peccato che ha dimostrato tutto il contrario. Gli spettatori non perdonano,punito il gieffino che ha parlato troppo. GF 2023, Lorenzo Remotti è l’eliminato dal televoto il 5 ottobre La maggioranza dei telespettatori all’ascolto ieri sera hale ore piccole la scorsa notte per ...

I bonus edilizi ed il superbonusintrodotto la possibilità di cedere il credito d'imposta generato dai vari interventi edilizi. ... 33/2022 ,la banca cessionaria non ha la possibilità di ..."Tutto vero! Ci siamo fermatiavevano provato a prenderci in giro. In quella partita è ... - dice - Deve essere successo qualcosa, non è scattato l`interruttore al momento in cuifatto l`...

Salario minimo, perché il Cnel lo ha bocciato WIRED Italia