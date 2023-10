Perché i Servizi sono necessari alla democrazia L’intervento di Caligiuri

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ho letto, qualche mese fa, che in Italia c’è un lampione ogni tre abitanti: il triplo di quelli che si trovano in Germania. Eppure, questa luce notturna così diffusa rischiara relativamente i nostri connazionali nel decifrare i contorni della realtà. Infatti, stando al rapporto sulla disinformazione dell’Unione Europea della settimana scorsa, l’Italia è prima in classifica nella diffusione delle fake news sui social. Prescindendo che le fake newsla forma meno dannosa di disinformazione, già sapevamo che il 75% dei nostri connazionali non comprende una frase complessa nella nostra lingua, che è il 26,9% è analfabeta funzionale, cioè sa leggere, scrivere e far di conto ma non sa utilizzare in maniera adeguata a queste abilità. E di questo 26,9%, oltre il 4% è laureato e oltre il 20% diplomato: dati che condizionano pesantemente lo sviluppo dell’economia e la natura ...