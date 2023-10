Perché i risarcimenti per l’incidente di Mestre possono essere a rischio | così l’assicurazione può non pagare

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La tragedia del pullman precipitato ail 3 ottobre potrebbe diventare un terreno di scontro legale per ialle vittime (21 morti, tra cui l’autista, e 15 feriti). Fra le cause delè al vaglio degli inquirenti l’ipotesi di un malore dell’autista. Una circostanza che – se confermata – rientrerebbe nei «casi fortuiti», che ovviamente esclude una negligenza sua e anche del vettore. L’articolo 141 del codice delle assicurazioni recita: «Salvo l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo». Come spiega il giornalista Alberto Zorzi sul Corriere della Sera, vi sono poi altre norme che potrebbero ostacolare gli indennizzi. Secondo l’articolo 2051 del codice civile, «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose ...

La tragedia del pullman precipitato a Mestre il 3 ottobre potrebbe diventare un terreno di scontro legale per i risarcimenti alle vittime (21 morti, tra cui l'autista, e 15 feriti). Fra le cause dell'incidente è al vaglio degli inquirenti l'ipotesi di un malore dell'autista. Una circostanza che - se confermata -...

