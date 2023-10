Perché i prezzi dei Rolex usati continuano a scendere

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Idegli orologisul mercato secondario hanno continuato anel mese di settembre 2023. Questo secondo idi mercato registrati dal Bloomberg Subdial Watch Index. Idegli orologisono scesi del 2,2% Per anni gli orologi di marcasono stati considerati una garanzia di investimento grazie alla rivalutazione deisul mercato secondario. In pratica potevano essere considerati una scommessa sicura sul piano finanziario. Tuttavia, come riporta Bloomberg il 3 ottobre 2023, la situazione è cambiata. Secondo l'ultimo indice, idegli orologisono scesi del 2,2%, facendo precipitare il marchio svizzero dietro a marchi ...