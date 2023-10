Per la prima volta va all' Italia l' International Archaeological Discovery Award Khaled al - Asaad

Nobel per la Pace 2023 - vince Narges Mohammadi : in prima linea nella lotta contro l'oppressione delle donne in Iran. Ma è ancora in carcere Il Comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Pace 2023 a Narges Mohammadi per la sua lotta contro l'oppressione ...

I Campionati Europei di Dog Dance per la prima volta in Italia Più di cento cani provenienti da tutta Europa, di diverse razze e taglie, si daranno appuntamento a CremonaFiere per partecipare all’European Open ...

Genoa-Milan - straordinari per Giroud : prima il Diavolo - poi la Francia Olivier Giroud potrebbe scendere in campo per Genoa-Milan di domani sera. Poi, gli impegni con la Francia, dove è punto fermo in attacco

Anche Elodie per la prima volta in passerella alla Paris Fashion Week In passerella per la sfilata Walk YourWorth, Elodie debutta come modella per L’Oréal Paris in occasione della settimana della moda parigina. Elodie ...