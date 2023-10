“Per fermare le morti bianche serve una Procura nazionale del lavoro”

Leggi su tpi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) «La magistratura deve poter fare i processi in questa materia nel modo più veloce ed efficiente possibile. Per ottenere ciò, onde evitare lo spettro della prescrizione, occorre creare delle direzioni distrettuali e nazionali per arrivare a processi concentrati in capo a pubblici ministeri specializzati. Dove c’è specializzazione c’è celerità. Io la definirei unadel». Siciliano di Vittoria, in provincia di Ragusa, tornato alla Cassazione dopo l’esperienza alla guida dell’Ispettoratodel, il magistrato Bruno Giordano commenta la strage continua disule rilancia la sua proposta per intervenire concretamente: «Ogni giorno ci sono almeno tresul. Gli incidenti e le ...