Pensioni | previsto aumento a dicembre Tutte le novità

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il ministro del lavoro Calderone ha annunciato l’anticipo della rivalutazione 2023 degli assegnistici. Per venire incontro con immediatezza alle difficolta dovute agli aumenti dei prezzi, in particolare per i ceti meno abbienti dopo la carta “Dedicata a te” e il carrello tricolore del trimestre antinflazione si pensa di intervenire anche direttamente sullecon un anticipo contabile. LEGGI ANCHE: Fedez è stato dimesso: le condizioni del cantante Cosa cambierà? Come noto ogni anno a gennaio INPS adegua gli importi degli assegni all’inflazione dell’anno precedente: la rivalutazione avviene in parte con una stima quest’anno misurata nel 7,3% e in parte nel gennaio successivo, con il conguaglio al valore effettivamente registrato, che per il 2022 si è fissato allo 8,1. Importi pari allo 0,8% della differenza tra i due valori ...

Inoltre, èuno sconto di 6.500 euro per gli over 65, che arriva a 7 mila per gli over 75. ... Così come in Albania : anche qui leestere sono esentasse e non c'è la doppia imposizione. ...Si avvicina alla scadenza il regime fiscale specialedal governo portoghese per attirare cittadini stranieri: secondo le anticipazioni di fonti ...sostitutiva del 10% sulleprovenienti ...

Aumento pensioni 2023: a chi spetta, quale importo e quando arriva Lavoro e Diritti

Aumento pensioni 2023: verso il pagamento anticipato del conguaglio Informazione Fiscale

In particolare, come previsto dalla legge, l'assegno unico spetta per ogni ... si definirà il nuovo tasso di rivalutazione 2024 che sarà applicato non solo alle pensioni ma anche a diverse prestazioni ...Roma, 6 ott. (askanews) – Domani la Cgil torna in piazza a Roma per sollecitare il Governo a cambiare rotta e chiedere misure concrete per il lavoro e contro la precarietà; l’aumento di salari e pensi ...