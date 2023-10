PEI | redazione entro ottobre | indicazioni operative alla luce delle novità del decreto correttivo n 153 NOTA

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Di norma, non oltre il mese dile scuole redigono i Piani Educativi Individualizzati (PEI) per la parte relativaprogettazione educativo- didattica. Condel 5il Ministero dell'istruzione e del merito fornisceper la compilazioneapportate dalinterministeriale n. 153 dell'1 agosto 2023. L'articolo .

Il, Piano Educativo Individualizzato, deve essere redatto sulla base dei domini indicati nelle linee guida per ladella certificazione di disabilità in età evolutiva, quindi del profilo di ...In questo periodo molti docenti sono alle prese con l' elaborazione del, che deve essere redatto sulla base dei domini indicati nelle linee guida per ladella certificazione di disabilità in età evolutiva, quindi del profilo di funzionamento ai fini dell'...

In questo periodo molti docenti sono alle prese con l’elaborazione del PEI, che deve essere redatto sulla base dei domini indicati nelle linee guida per la redazione della certificazione di disabilità ...Riportiamo le risposte del Ministero ad entrambi i quesiti qui di seguito. Come dovrà avvenire la redazione del nuovo PEI 2023/24 Il docente di sostegno deve redigere una bozza del PEI 2023/24e poi ...