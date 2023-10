Pd | Schlein punta a ' modello Abruzzo' ma puzzle coalizioni tutto da comporre' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Il ''. Questo è lo schema a cuiElly. Nella regione si è già raggiunta la quadra su alleanze e candidato per le prossime elezioni. Sarà un civico, l'ex-rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico. E sarà sostenuto da una coalizione che va da Azione a M5S. E' di stamattina la conferma di Carlo Calenda: "C'è un bravo professore universitario. Sì, andremo in quella direzione”, ha detto in tv. Peccato, però, che il '' per il momento resti un unicum. Nel resto delle regioni al voto e anche nei comuni, a partire dai 6 capoluogo di regione, ildelle alleanze è ancoradae in alcuni casi la trattativa appare molto in salita. "Non vorrei che fosse ...