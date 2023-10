Patto anti-Ursula per le Europee | Meloni a sopresa punta sulla Le Pen

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Grandi manovre in Europa (e in Italia). Sono quelle di queste ore in Spagna, con il dossier immigrazione a catalizzare le attenzioni dei leader di governo chiamati al Consiglio Ue dopo quello informale (allargato ad altri Paesi, come la Gran Bretagna) di ieri. Ma a Granada rimbalzano anche le vocitela che Giorgiasta tessendo sulle intese per le elezionidi giugno 2024. Con una nuova strada, stavolta tutta a destra, che la leader dei Fratelli d’Italia sarebbe pronta a percorrere. Giorgiacerca il suo posto in Europa: l’amicizia con Marine Le Pen Dopo l’invito di Emmanuel Macron, formulato a fine settembre a Roma – subito dopo i funerali dell’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano – lacontinua a cercare spazi agibili per non rinchiudersi nel recinto ...