Parison Hilton | il suo memoir diventerà una serie tv prodotta da A24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) I diritti deldi Parissono stati acquistati da A24 per adattare il libro atelevisiva. Il libro di Paris"Paris: Thepresto unatelevisiva. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, ilè stato acquistato per lo sfruttamento dei diritti da A24 con l'intenzione di adattarlo per il piccolo schermo. Al momento non ci sono sceneggiatori o star legati al progetto. Lo show sarà prodotto dalla casa di produzione Lewellen Pictures di Elle e Dakota Fanning, dalla 11:11 Media die dalla Middle Child Pictures. Parisannuncia un accordo con X di Elon Musk per la creazione di video e attività di shopping Il libro Paris: Theè …

Parisannuncia un accordo con X di Elon Musk per la creazione di video e attività di shopping Il libro Paris: The Memoir è stato pubblicato nel 2023 da HarperCollins ed è l'ultimo libro ...Parisannuncia un accordo con X di Elon Musk per la creazione di video e attività di shopping Il libro Paris: The Memoir è stato pubblicato nel 2023 da HarperCollins ed è l'ultimo libro ...

Paris Hilton, il suo libro diventerà una serie tv Sky Tg24

Paris Hilton, la sua biografia choc diventerà una serie tv Adnkronos

La vita dell'ereditiera, modella e attrice Paris Hilton diventerà presto una serie Tv, tratta dalla sua autobiografia pubblicata nel 2023.La vita di Paris Hilton sta per approdare sul piccolo schermo, per mano di Elle e Dakota Fanning. La casa di produzione delle due attrici, Lewellen Pictures, in collaborazione con lo studio ...