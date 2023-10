Papa Francesco | ' L' economia che uccide non è economia | ma perversione Basta escludere i poveri e le donne'

In “Laudate Deum” si dice preoccupato che si stia avvicinando a un «punto di rottura» sulla crisi climatica, e cita la COP28

Bergoglio torna a insistere su uno dei suoi temi privilegiati, la questione ambientale. La "Laudate Deum" è in fondo un grande grido in difesa ...

(Adnkronos) – “Da pochi giorni, Papa Francesco ha reso pubblica l’esortazione Laudate Deum . Ecco, trovo assolutamente in linea questa pubblicazione ...

Milano, 6 ott. - (Adnkronos) - "Da pochi giorni, Papa Francesco ha reso pubblica l'esortazione Laudate Deum . Ecco, trovo assolutamente in linea ...

Ha parlato di economia sostenibile, di parità di genere, ha condannato ogni tipo di violenza, da quella quotidiana e silenziosa ...... è la seconda regione in Italia per posti di lavori a rischio, con il 32% sul totale nazionale di 8,4 milioni - ha spiegato Mattia - come evidenziato da, l'Intelligenza Artificiale è ...

Papa Francesco: «L’economia che uccide non è economia. Con le donne più attenzione a chi non ha nulla» Corriere della Sera

Lo dicono tutti, osservatori esperti di cose di Chiesa, preti che sfogliano Avvenire, vescovi con il trolley pronto per Roma. Tante cose possono accadere, non lo sappiamo', conferma uno che di Sinodi ...Roma, 6 ott. (askanews) - Un gruppo di rappresentanti della Women's Ordination Conference, organizzazione americana che lotta affinché anche le donne possano diventare diaconi, sacerdoti o vescovi ...