Panico in Rai | tensione alle stelle in studio | quello che è successo è davvero orribile

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Non si vedeva da tempo del puroin: la concorrente si è trovata in una situazione estrema, quel che è. Domenica 1° ottobre è andata in onda una delle puntate più tese di sempre del tanto seguito programma di Amadeus, Affari tuoi, in onda ogni sera su rai 1, come di consueto20:40. Durante il programma abbiamo assistito a momenti quasi di terrore – grantennistoscana.itLa concorrente Anna Chiara, fotografa della regione Calabria, insieme al marito Carlo, hanno partecipato al gioco, eliminando una serie di pacchi; la fortuna è stata inizialmente dalla loro parte, un pacco dopo l’altro. Alla fine, sono rimasti con cinque pacchi, tre blu e due rossi, a questo punto la situazione si complica: erano rimasti ancora in ballo il pacco da 50.000 euro e ...