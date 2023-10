Pallanuoto | raduno per il Settebello a Recco | i convocati di Sandro Campagna

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Iniziata la nuova stagione per la: scattato il campionato di A1, primi match anche per quanto riguarda il girone preliminare di Champions League.guarda però già al futuro: un 2024 durissimo, con Mondiali, Europei e soprattutto le Olimpiadi di Parigi. Servirà una rosa molto lunga per partecipare al top a tutti gli appuntamenti. Proprio per questo ilsi radunerà 22 al 25 ottobre alla piscina Punta Sant’Anna diper testarsi e trovare i migliori automatismi. Presenti ovviamente tutti i punti cardine, ma anche tante novità chepunta ad inserire per il presente ed il futuro. I: Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, ...