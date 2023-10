Pallanuoto | il Settebello al lavoro in quel di Recco dal 22 al 25 ottobre

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ildi Sandro Campagna si radunerà il prossimo 22e fino al 25 indiper preparare al meglio la nuova stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi a giugno 2024. Il CT ha diramato la lista dei convocarti, ben 24, che dovranno partecipare al primo raduno della stagione. I convocati: Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti (Pro), Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Stefano Guerrato, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Lorenzo Bruni, Giammarco Nicosia, Andrea Patchaliev (Rari Nantes Savona), Luca Damonte, Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco Cassia, Andrea Ferrero (Circolo Canottieri Ortigia 1928), Luca Marziali e Andrea Mladossich ...

Siamo nella stagione olimpica (resta da conquistare la qualificazione sia per il Settebello sia per il Setterosa) che racchiuderà Europei e Mondiali (3 - 16 gennaio e 2 - 18 febbraio)

Il Commissario tecnico Sandro Campagna ha diramato la lista dei giocatori che dal 22 al 25 ottobre si ritroveranno per il primo raduno della stagione. Parte dalla piscina Punta Sant'Anna la nuova stag ...La seconda giornata del campionato di serie A1 maschile si divide tra mercoledì e sabato. Gli impegni delle squadre italiane nelle coppe europee impongono anticipi e posticipi. Si comincia con il succ ...