Pallanuoto | De Akker-Catania e Nuoto Roma-Camogli sono i posticipi della seconda giornata

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Saranno soltanto due i matchstagione regolareSerie A1 2023-2024 dimaschile, che si giocheranno regolarmente domani, sabato 7 ottobre, ovvero De, alle ore 15.00, e, alle ore 17.00. Il fine settimana dedicato alle Coppe Europee, con le italiane impegnate oggi in Champions League (Pro Recco e Brescia) e tra domani e domenica in Euro Cup (Ortigia, Trieste e Savona domani, Telimar domenica) ha fatto sì che ben cinque match su sette si siano già giocati mercoledì scorso. Delle quattro formazioni impegnate domani soltanto la Deha conquistato già un punto nella prima ...

SAVONA 3 PRO RECCO 3 PN TRIESTE 3 TELIMAR 3 DETEAM 1 CC ORTIGIA 1928.1 NUOTO CATANIA 0 ASTRA NUOTO ROMA 0 SPAZIO RN CAMOGL 0 CHECK - UP RN SALERNO 0 CN POSILLIPO 0 ROMA VIS NOVATurno infrasettimanale per l'Ortigia che torna in acqua dopo il pareggio con la DeBologna. Domani sera, alle ore 20.00, gli uomini di Piccardo faranno visita alla Rari Nantes Nuoto Salerno allenata da Christian Presciutti. Le due squadre si sono già incontrate in Coppa Italia,...

Il weekend dedicato alle Coppe Europee costringe anche la Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile, così come accaduto in ambito femminile, ad un corposo anticipo del programma della seconda giornata ...Debutto stagionale alla Vitale. Capitan Michele Luongo e compagni riabbracciano i tifosi, ma il risultato finale non è quello sperato. Come in Coppa Italia sono i biancoverdi a prevalere ...