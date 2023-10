Pallanuoto | Champions League 2023 2024 | Pro Recco batte lo Jug Adriatic | sconfitta per Brescia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Serata agrodolce per laitaliana, con Proe ANimpegnate nei rispettivi match valevoli per la seconda giornata della fase a gironi di. Nel gruppo B, i liguri hanno sconfitto con un sonoro 14-7 i croati dello Jug. Protagonista Younger, autore di una tripletta. Niente da fare invece per i lombardi, inseriti nel girone A, i quali hanno ceduto il passo ai servi della Novi Beograd con il punteggio di 13-8. Brava a tenere botta fino all’8-8,è crollata nel finale, subendo un parziale di 5-0. SportFace.

