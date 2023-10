Palco crollato al concerto di Jovanotti | la Cassazione annulla | Tutto da rifare

Tino Chrupalla , co - numero uno dal giugno 2022 del partito populista tedesco Alternative für Deutschland (AfD), mercoledì èpoco prima di salire suldi un comizio a Ingolstadt in Baviera , dove l'8 ottobre si terranno le elezioni per il rinnovo del Landtag . Chrupalla è ricoverato in ospedale e le sue ...... Chrupalla si era scattato qualche selfie con gli elettori, poi èprima del suo intervento ... Chrupalla è stato soccorso e medicato dietro le quinte del, prima di venire trasportato in ...

Crolla il palco di Jovanotti, muore 20enne. Dopo 12 anni cancellata l'assoluzione di Tramontin.

TRIESTE - La Cassazione ha annullato, rinviando il caso a un'altra sezione della Corte d'appello di Trieste per un nuovo esame, la sentenza di assoluzione a carico di Loris Tramontin, ...UDINE. La Cassazione ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, per un nuovo giudizio, la sentenza che, il 25 novembre 2021, aveva assolto Loris Tramontin, legale rappr ...