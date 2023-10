Pagelle Lecce-Sassuolo | i voti ai protagonisti del match

(Di venerdì 6 ottobre 2023) I top e flop e iaidelvalido per l’8ª giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltravalido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.: Falcone 6.5; Gendrey 6, Pongracic 6.5, Baschirotto 6, Gallo 6 (64? Dorgu 5.5); Kaba 5.5, Ramadani 6, Rafia 6.5 (63? Oudin 5.5); Almqvist 6.5 (85’ Sansone sv), Krstovic 7 (85’ Piccoli sv), Strefezza 6. All. D’Aversa 6.5: Consigli 7.5; Pedersen 6, Erlic 6.5 (81’ Tressoldi sv), Ferrari 5.5, Viña 6; Boloca 5.5, Racic 6.5 (81’ Obiang s.v.); Berardi 7, Castillejo 6 (64? Bajrami 6), Laurientè 5; Pinamonti 5.5 (64? ...

Quarto gol in cinque partite per il talento calabrese contro il. Il primo tempo si conclude con una ghiotta opportunità per Almqvist respinta da un superlativo Consigli. Ad inizio ripresa non ...Ledell'Atalanta. Musso 7 Provvidenziale nel finale incandescente su Edwards e Catamo. ... Hjulmand L'ex gioiello del centrocampo delè irriconoscibile, gioca un primo tempo da incubo ...

I neroverdi di Dionisi sbloccano il risultato al 21' con un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Baschirotto, i salentini di D'Aversa pareggiano al 48' con il bomber montenegrino ...Il fallo di mano di Baschirotto ha portato al penalty poi segnato da Berardi, ma fa discutere il tanto tempo necessario per decretarlo: i dettagli ...