Pagelle Italia-Iran 3-0 volley | Rinaldi continuo in attacco | Sbertoli se la cava anche con la ricezione ballerina

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’fatica ma torna al successo battendo 3-0 inmai domo e resta in corsa per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Partita a strappi degli azzurri che partono forte nei primi due set e soffrono nel finale, mentre nel terzo set devono inseguire, coronando la rincorsa nel finale. Bene gli azzurri (privi di Giannelli e Lavia) a muro e incon ungrande protagonista, mentre da rivedere lache ha costrettoa fare tanti metri e il servizio con tanti errori a fronte di un’efficacia approssimativa.3-0RICCARDO: 7. Laazzurra non gli permette di giocare come preferisce ma...