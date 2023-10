Pagelle Francia-Italia 60-7 rugby | i voti degli azzurri Altra debacle | nessuno è sufficiente

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Finisce con un altro pesante ko il Mondiale dell’Ital. A Lione lavince 60-7 contro un’mai in partita. E come contro gli All Blacks le illusioni della vigilia della stampa si scontrano frontalmente con la realtà dei fatti. E in campo di sufficienze non ce ne sono (o quasi). Ange Capuozzo 6: Gioca mezz’ora prima di farsi male ed è l’unico che mette in difficoltà la difesa francese. Predica nel deserto, però. Pierre Bruno 4: Non pervenuto in attacco, non aiuta i suoi in difesa con ben 5 placcaggi mancati su 7 provati. È al suo esordio mondiale, ma non certo una serata da ricordare. Juan Ignacio Brex 6: Nel disastro di Lione uno dei pochi che si salva, parzialmente. La meta salvata al 18’ conferma le sue qualità difensive, ma non è incisivo come al solito. Paolo Garbisi 4: Uno dei peggiori con gli All Blacks, uno dei ...